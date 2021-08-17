قصف تركي لمستشفى في سنجار شمال العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر أمني عراقي إن تركيا قصفت مستشفى في سنجار شمال البلاد.

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في القصف الذي استهدف استهدف مستشفى عسكري خاص بقوات حماية سنجار شمال العراق.

وقال المصدر، في حديث لـ"الخليج 365"، بأن "طائرات تركية قصفت بعد ظهر اليوم، المسشفى العسكري الخاص بقوات حماية سنجار الذي يقع في قرية السكينه جنوب القضاء بمحافظة نينوى".



وأضاف المصدر أن "الطيران التركي عمد إلى استهداف المبنى ومحاولات أي إخلاء للراقدين فيه".

وأشار إلى أن "الأنباء الأولية تؤكد سقوط عدد من القتلى والجرحى " دون ذكر المزيد من التفاصيل.



وتناولت مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر من خلاله تصاعد أعمدة الدخان من المستشفى العسكري بعد لحظات على انتهاء القصف التركي الجوي.



وتصاعدت حدة العمليات العسكرية التركية مؤخراً في الشريط الحدودي الممتد باتجاه إقليم كردستان العراق، والذي تسبب بخسائر بشرية ومادية بسكان تلك القرى الواقعة عند منطقة النيران.



وكانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، دعت في وقت سابق من اليوم، إلى إخراج القوات التركية من العراق مثلما تم الاتفاق على إخراج القوات الاميركية من البلاد.

ومنذ أكثر أكثر من عام تشن القوات التركية عمليات اجتياح داخل الاراضي العراقي تصل بعمق 150 كم، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لحكومة انقرة.



ورغم الدعوات العراقية ومذكرات الاحتجاج الرسمية التي قدمتها لأنقرة، إلا أن الاخيرة لاتزال تواصل عملياتها العسكرية دون الاكتراث إلى مواثيق حسن الجوار واحترام سيادة البلدان.