رابع الجمهورية بالثانوية العامة علمي رياضة بكفر الشيخ: "فوجئت بالوزير ينطق اسمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

انطلقت الزغاريد من منزل أحمد حسام محمد عطية فرج، الرابع مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، بكفرالشيخ، وذلك عقب إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أوائل الثانوية العامة، في مؤتمر صحفي.

"ما كنتش مصدق نفسي لما الوزير قال اسمي وإني من أوائل الثانوية العامة لكن الحمد لله كله بتوفيق ربنا"، بتلك الكلمات تحدث الطالب لـ"الخليج 365"، راصدًا قصة تفوقه طوال أيام العام الدراسي المنقضي.

وأكد أحمد، والذي يقيم بقرية ذكي حنا، التابعة لمركز فوه في كفر الشيخ، أنه كان يواظب على المذاكرة لمدة تصل إلى 10 ساعات يوميًا، وساعده في ذلك والده الموظف بالأوقاف بعدما اتفق معه على تحديد هدف معين وهو الاجتهاد، والنتيجة تكون من عند ربنا.

ولفت إلى أنه كان يتابع المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة، وفوجئ بالوزير ينطق اسمه بحصوله على المركز الرابع مكرر في شعبة علمي رياضة، ورغم ذلك لم يكن يتوقع إنه يكون من الأوائل لكنه كان متأكدًا من تفوقه.

وفي ختام تصريحات رابع الجمهورية مكرر أكد أنه لا توجد كلية بعينها يرغب في الالتحاق بها، ولكنه سوف يعكف خلال الساعات المقبلة لاختيار الكلية.