ضبط متهمين بسرقة 2 مليون جنيه من داخل شقة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي تجاوز الـ2 مليون جنيه من داخل إحدى الشقق السكنية.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد المواطنين) باكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي تجاوز 2 مليون جنيه من داخل الشقة سكنية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدة – زوجها " له معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان حال استقلالهما سيارة قاما بشرائها من متحصلات واقعة السرقة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حيث قررت المتهمة الأولى بأنها نظراً لعملها طرف المجني عليه وعلمها بثرائه، فاختمرت في ذهنها فكرة سرقته، وفي سبيل ذلك قامت بمغافلته والاستيلاء على مفاتيح الشقة محل الواقعة، وعقب ذلك توجهت صحبة زوجها للشقة واستوليا على المبلغ المشار اليه، وتم بإرشادهما ضبط (مبالغ مالية – عقد شراء عقار سكني) بحوزة نجل عم المتهم الثاني (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة) بمسكنه، كما تم ضبط (جزء من المسروقات بإحدى المنازل بمحافظة المنوفية – عقد شراء قطعة أرض زراعية بإسم المتهمان)، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.