هذه هي أكثر 3 خدمات طلبًا بين مشتركي المحافظ الإلكترونية للمحمول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

أصدر اليوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريرا عن مؤشرات استخدام المحافظ الالكترونية التابعة لشركات المحمول في النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات زاد عدد المحافظ لتصل إلى 16.3 مليون محفظة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 14.1 مليون محفظة في نفس الفترة من عام 2020.

ورصد تقرير تنظيم الاتصالات أكثر 3 خدمات يستخدمها مشتركي المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول وجاءت كالتالي:

التحويلات:

أي تحويل مبالغ مالية من حساب محفظة إلكترونية إلى حساب محفظة إلكترونية أخرى من محافظ الهاتف المحمول بنسبة بلغت 43% من إجمالي عدد العمليات.

الإيداع والسحب النقدي من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول:

يكون ذلك بشكل مباشر إما عن طريق منافذ تقديم الخدمة لشركات المحمول، أو ماكينات الصراف الآلي للبنوك بنسبة بلغت 30% من إجمالي عدد العمليات.

شحن رصيد (المحمول/الإنترنت):

أي شحن رصيد الهاتف المحمول أو دفع فاتورة الإنترنت بقيمة مالية تُخصم من رصيد المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، بنسبة بلغت 20% من إجمالي عدد العمليات.

ومن الجدير بالذكر أنه فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على مستوى الجمهورية، لوحظ انتشار الخدمة في جميع المحافظات.

وجاءت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية في طليعة المحافظات بنسبة 47% من حاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، بالإضافة إلى انتشار الخدمة بين كافة الفئات العمرية في المجتمع مع الزيادة النسبية للفئة العمرية من 26حتى 45 عاما.

يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أقر عددًا من الإجراءات والمبادرات لتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، منها إتاحة وتيسير صرف المعاشات من خلال المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.

كما اعتمد تنظيم الاتصالات خدمة صرف المعاشات للمستحقين على محافظ الهاتف المحمول بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، وتقدر الشريحة المستهدفة للمستفيدين بالمرحلة الأولى 2,2 مليون مستحق.

وأطلق خدمة التحويل من الحسابات البنكية إلى حسابات المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، واعتمد الجهاز خدمة التحويل من الحسابات البنكية لحسابات المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بشكل مباشر دون الحاجة للذهاب إلى الفرع.