"اليوتيوب أحسن من الدروس الخصوصية".. "ضحى" الثانية على الجمهورية في الثانوية العامة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير- عمار عبدالواحد:

سادت حالة من الفرحة الغامرة في منزل ضحى رفاعي محمد علي، الطالبة في مدرسة سوهاج الثانوية للبنات، التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، والحاصلة على مجموع 403 درجات.

وقالت الطالبة المتفوقة إن الفهم أفضل من الحفظ، مضيفة أنها كانت في بعض الدروس تعتمد على الفيديوهات التعليمية المنشورة على موقع اليوتيوب، موضحة "اليوتيوب أفضل من الدروس الخصوصية"، والمعلومة من الممكن الحصول عليها من أكثر من مصدر.

وأكدت الطالبة "ضحى" أنها كانت تذاكر دروسها في المتوسط 8 ساعات، وكانت تحاول اللجوء لفهم المعلومة من جميع جوانبها بعيدًا عن الحفظ.

وأضافت والدة الطالبة ضحى الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية أنها كانت "هادية جدًا وتعتمد على الله، وربنا كرمها الحمد لله.