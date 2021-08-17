ثاني الجمهورية بالثانوية العامة: "أبويا وأمي سر تفوقي وختمت القرآن الفجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

فرحة ممزوجة بالدموع، شهدها منزل الطالب مصطفى حسين عبدالباسط، الثاني على الجمهورية بالثانوية العامة شعبة علمي علوم.

وعبر الطالب عن سعادته بما حققه مرجعًا الفضل لله سبحانه وتعالى وجهود والده ووالدته معه قائلًا: "والدي ووالدتي سر التفاؤل".

وقال والد مصطفى، عضو هيئة التدريس في كلية التربية، "مصطفى ابني الأكبر، وطبق بفضل الله ما نعلمه للأجيال المقبلة في مناهجنا الدراسية.

وقالت والدة الطالب المتفوق "مصطفى ختم معايا القرآن النهاردة الفجر وكنت متفائلة الحمد الله".