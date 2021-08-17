الأرقام هتنزل.. طارق شوقي يعلن شريحة الطلاب الحاصلين على المجاميع الأعلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإحصاء التكراري والمجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف شوقي، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، أن أكبر شريحة من الطلاب حصلوا على درجات ما بين 250 و260؛ وهي أكبر نسبة في الثانوية العامة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن هناك تغييرًا كبيرًا في شكل توزيع الدرجات، مضيفًا: "ماحدش يشوف الأرقام القديمة، والأرقام هتنزل عما اعتدنا عليه".

وأشار شوقي إلى أنه لا يوجد طالب حصل على الدرجة النهائية 100%، مؤكدًا أن شريحة الطلاب في المجاميع العليا، جاءت كالتالي:

- 20 ألف طالب من الشعبة العلمية "علمي علوم"، حصلوا على أكثر من 95%

- أكثر من 16 ألف طالب حصلوا على مجموع أكبر من الـ90%

- أكثر من 3 آلاف طالب من الشعبة العلمية "علمي رياضة" حصلوا على 90%