والد الثانية أدبي للثانوية العامة: "سمعت النتيجة في الراديو وبنتي لسه متعرفش إنها متفوقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد زكريا:

في طريقه وزوجته إلى جامعة القاهرة، كان وائل العليمي يستمع إلى وزير التربية والتعليم عبر الراديو، بينما تفاجأ بنطق اسم ابنته جنى وائل ضمن أوائل الثانوية العامة، فرحة هيسترية التبست الرجل وزوجته، في الوقت الذي لم تكن ابنته تعرف نتيجة مجهوداتها طوال العام؛ لالتزامها بامتحان قدرات في كلية الإعلام بالجامعة.

لم تكن جنى غير طالبة مجتهدة، تكرث جلّ وقتها للمذاكرة، طلبت التفوق ونالته، وبعد أن أنهت امتحانات الثانوية العامة اختبرت القدرات في الكليات التي تتوقعها وتأملها، فيما أعلن نجاحها وبلوغها التفوق وهي تمتحن في كلية الإعلام، إلا أنها تحلم بالالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن أوائل الثانوية العامة هذا العام بلغوا 47 طالبا وطالبة.

وقال شوقي إن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية (2020-2021) بلغت 74% وسيدخل الدور الثاني 135.396 طالبا وطالبة بدءا من 4 سبتمبر 2021.

ككل طلاب الثانوية العامة، كانت الدروس الخصوصية عبئًا على اقتصاد والد الطالبة المتفوقة، والذي يعمل مرشدًا سياحيًا، لكن لم يحمل هم ذلك كثيرًا، كل ما همه هو نجاح ابنته، وكان تفوقها كافيًا لنسيانه أي أعباء، كانت الفرحة كبيرة بما يكفي للامتنان لكل هذا.

حتى موعد نشر التقرير، لم تكن تعرف الطالبة أنها من المتفوقين، والدها ووالدتها في الطريق إليها الآن؛ لإخبارها، لا يريدان إفساد المفاجأة بمكالمة هاتفية. تنوي الأسرة الاحتفال بشكل خاص، والهدية كان أحضرها والداها لتسليمها لها بغض النظر عن المجموع، هي تكريم لمجهوداتها، وتفوقها.