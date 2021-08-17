ماكرون: الإسلاميون المتشددون سيستغلون اضطرابات أفغانستان

اسماعيل عبد الحي - رجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يسعى الإسلاميون المتشددون لاستغلال الاضطرابات في أفغانستان.

وأضاف أن فرنسا ستبذل قصارى جهدها لضمان تعاون روسيا والولايات المتحدة وأوروبا من أجل تحقيق هدف مشترك.

وتابع: "يجب ألا تصبح أفغانستان ملاذا للإرهابيين كما كانت من قبل. هذا تحد للسلام والاستقرار الدوليين في مواجهة عدو مشترك".

وشدد على أن باريس ستفعل كل ما في وسعها حتى تتمكن روسيا والولايات المتحدة وأوروبا من التعاون بكفاءة لأن مصالحنا واحدة.

وأوضح أن الحالة في أفغانستان تتدهور بشكل سريع ووحشي وأن طالبان هي المسؤولة عن معظم البلاد.

وأكد أن على بلاده حماية الأفغان الذين قدموا لها المساعدة، وأن للشعب الأفغاني الحق بالعيش باستقرار وأمان.

وفي معرض حديثه عن الخطوات التي تتخذها باريس لإجلاء الفرنسيين، أعلن عن إرسال طائرتين عسكريتين للمساعدة في هذه العملية.

كما أعلن ماكرون عن استقبال باريس نحو 600 أفغاني من الذين عملوا مع فرنسا في أفغانستان.