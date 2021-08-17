إعلامي مصري لـ«الاتحاد»: «الكونجرس العالمي للإعلام» سيعمل على تطوير الإعلام كرسالة وصناعة

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)



قال الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة اليوم السابع المصرية أكرم القصاص، إن الاهتمام بالصحافة الرقمية يمثل خطوة مهمة للالتحاق بالعصر الإعلامي الجديد، مشيراً إلى أن إطلاق الإمارات لـ «الكونجرس العالمي للإعلام» في العاصمة أبوظبي يعد اتجاهاً لتكامل البنية التحتية لكل وسائل الإعلام بأنواعها وأدواتها للاستثمار فيها ودعمها وتطويرها بما يخدم دفع الإعلام العربي للحاق بالخارجي.



وأضاف القصاص لـ«الاتحاد»، أن اهتمام الإمارات بدعم الإعلام وتنظيم هذا النوع من المؤتمرات والتفاعل والشراكات مع المؤسسات الناجحة في العالم والدول العربية يجعلها في مقدمة الدول العربية في هذا المجال، لافتاً إلى أنه على الرغم من رؤية الخبراء بأن المحتوى هو البطل، لكن إعادة صياغة الأدوات التكنولوجية وتطوير منظمات البث أسباب مهمة لنجاح الإعلام وصناعته والحفاظ على العاملين فيه.