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إسرائيل: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ترفع الحماية أكبر بـ2.5 مرة

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ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة ثالثة من التطعيم المضاد لفيروس باتوا يحظون بحماية أكبر بـ2.5 مرة من أولئك الذين تلقوا جرعتين فقط.

جاء ذلك بحسب المعطيات الأولية المتوفرة لدى وزارة الصحة بعد 16 يوماً من انطلاق حملة التطعيم بالجرعة المعززة. وبيّنت المعطيات أن الحماية ضد كورونا تصبح أكبر بـ2.5 مرة بعد سبعة أيام من تلقي التطعيم بالجرعة الثالثة. من جهة أخرى تم تسجيل 7,177 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية في حصيلة قياسية جديدة منذ بدء انتشار متحورة دلتا خلال الموجة الرابعة لتفشي الفيروس فيما ارتفعت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس إلى 6,687. 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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