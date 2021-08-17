روسيا تعلن تأييدها لإطلاق حوار وطني في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ 18 دقيقة

أعلنت روسيا عن تأييدها لإطلاق حوار وطني في أفغانستان بمشاركة جميع القوى السياسية والاتنية والطائفية.

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن تطمينات طالبان بشأن احترام حرية التعبير عن الرأي في أفغانستان ”إيجابية“.

وقال خلال لقاء مع أساتذة، نقلته وزارته إلكترونيا: ”إن إعلان طالبان في كابول وإثباتها عمليا عن استعدادها لاحترام آراء الآخرين، في رأيي إشارة إيجابية“.

وأعلن لافروف أن روسيا تؤيد إطلاق ”حوار وطني“في أفغانستان ”بمشاركة جميع القوى السياسية والاتنية والطائفية“، بعد انتصار طالبان.

وقال لافروف للتلفزيون الروسي: ”نرى بوادر أمل من جانب طالبان، التي عبرت عن رغبتها في تشكيل حكومة مع قوى سياسية أخرى“.

وكان السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف، قد كشف عن انطباعاته للساعات الأولى بعد سيطرة حركة “طالبان” على كابل، مشيرا إلى حالة من الهدوء في المدينة.

وقال السفير في تصريحات صحفية أمس الاثنين: “جاءنا عناصر من “طالبان” مدججون بالسلاح هذا الصباح، وانتشروا في محيط السفارة حتى لا يتسلل إليها أي مجنون”.

وتابع: “الحياة عادت إلى مجراها الطبيعي في المدينة. بدأت المدارس بالعمل، حتى مدارس للبنات. حاول الغرب تخويفنا من أن أنصار “طالبان” سيأكلون النساء. لم يأكلوهن، وإنما فتحوا مدارس للفتيات”.

وأشار جيرنوف إلى أنه يخطط للقيام بجولة في جميع أنحاء المدينة برفقة عناصر من “طالبان” ليرى كل شيء بأم عينه، مضيفا أن “طالبان” اقترحت اختيار أي مسار تريده السفارة لتلك الجولة.