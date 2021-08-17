العراق.. مقتل وإصابة 5 عناصر من الحشد الشعبي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ 46 دقيقة

قتل عنصر تابع لهيئة الحشد الشعبي، كما أصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة شرقي العراق.

الهيئة قالت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن “المقاتل نعمة جاسم محمد إبراهيم، نال وسام الشهادة في بانفجار عبوة ناسفة”.

وأضافت: “كما أصيب أربعة مقاتلين آخرين بذات الانفجار الذي كان في حوض بحيرة حمرين بمحافظة ديالى”.

يشار إلى أن الهيئة أعلنت أمس الاثنين، مقتل آمر فوج بالحشد الشعبي وأحد مرافقيه في قصف بطائرة مسيرة في سنجار بمحافظة “نينوى” شمالي العراق.

وقالت الهيئة في بيان لها: إن “آمر فوج 80 في القوة الإيزيدية لحماية جبل سنجار بالحشد الشعبي سعيد حسن سعيد، استشهد، إثر قصف بطائرة مسيرة مجهولة داخل قضاء سنجار شمال غرب محافظة نينوى”، لافتة إلى أن “الاعتداء أدى إلى استشهاد أحد مرافقي آمر الفوج 80، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة مقاتلين آخرين”.

وكان مصدر أمني عراقي أكد بمقتل ثلاثة أشخاص من بينهم قيادي في الحشد الإيزيدي وقريبه، وإصابة إثنين آخرين إثر قصف تركي استهدفهم في قضاء سنجار شمالي العراق، تزامنا مع وصول رئيس مجلس الوزراء، “مصطفى الكاظمي” إلى نينوى.