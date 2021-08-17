أوزبكستان تحذر من اختراق حدودها مع أفغانستان

محمد الفلاح - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

حذرت أوزبكستان اليوم الثلاثاء من أي محاولة لاختراق حدودها مع أفغانستان التي تبحث سبل تأمينها مع طالبان، في ضوء حرص الجمهورية السوفياتية السابقة على تجنب زعزعة الاستقرار في المنطقة.



وقالت وزارة الخارجية الأوزبكية في بيان إن "الجانب الأوزبكي يحافظ على علاقات وثيقة مع حركة طالبان لتأمين الحدود والحفاظ على الهدوء في المنطقة الحدودية"، وأضافت "نعلن أيضاً بكل حزم أن أي محاولة لانتهاك الحدود الوطنية ستُصد بقوة".

وأجرت أوزبكستان اتصالات مع طالبان قبل أن تستعيد الأخيرة سيطرتها على أفغانستان، لتجنب أي تدفق إلى أراضيها، ولا تزال بعثاتها مفتوحة في كابول، ومزار شريف في شمال أفغانستان، كما دعت طشقند إلى "تشكيل حكومة جامعة" في أفغانستان وإلى "انتقال سلمي للسلطة مبني على التوافق".

وتسعى الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى قبل كل شيء إلى تجنب ظهور جماعات مسلحة مستوحاة من الإسلاميين الأفغان أو تحظى بدعمهم، كما في التسعينات ومطلع القرن الحادي والعشرين.

وأجرى الجيشان الروسي والأوزبكي تدريبات عسكرية مشتركة على مكافحة الإرهاب في مطلع أغسطس(آب) الجاري على الحدود الأفغانية.

وبعد هجمات 11 سبتمبر(أيلول) 2001، استقبلت أوزبكستان قواعد عسكرية للتحالف الذي تقوده واشنطن في أفغانستان، كما أعلنت وزارة الداخلية الطاجيكية، من جهتها، وهي جمهورية سوفياتية سابقة أخرى متاخمة لأفغانستان، أنها ستجري مع الصين بين 17 و20 أغسطس (آب) الجاري تدريبات لمكافحة الإرهاب في المناطق الجبلية، دون كشف التفاصيل.