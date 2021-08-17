الحكومة الألمانية تعلق المساعدات التنموية لأفغانستان

محمد الفلاح - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

علقت الحكومة الألمانية مساعداتها التنموية لأفغانستان، بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، حسب ما صرح به وزير التنمية الألماني غيرد مولر لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية اليوم الثلاثاء.



وأكد الوزير أن جميع الموظفين الألمان والدوليين، الذين يعملون لدى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، المسؤولة عن المساعدات التنموية الحكومية، غادروا البلاد بأمان.

وأضاف "نعمل بجهد كبير لجلب الموظفين المحليين الذين كانوا يعملون في التعاون الإنمائي الألماني والمنظمات الإغاثية التي تعاونت معنا، والذين يريدون الخروج بأمان من أفغانستان".

وكانت أفغانستان، قبل القرار الجديد، تحتل المرتبة الأولى بين الدول المتلقية للمساعدات التنموية الألمانية.

وفي 2021 خصصت برلين 250 مليون يورو مساعدات تنموية لأفغانستان، لكنها لم تدفع بعد.

بالإضافة إلى ذلك، كانت تتدفق إلى أفغانستان أموال من وزارات ألمانية أخرى، من أجل مساعدات إنسانية على سبيل المثال أو تدريب الشرطة.

وتعهدت ألمانيا بمساعدات لأفغانستان تبلغ 430 مليون يورو.