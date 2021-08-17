ليبيا.. تسجيل 2276 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الثلاثاء، تسجيل 2276 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1387 شخصًا، وتسجيل 23 حالة وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 541 إصابات و366 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 12 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 286 ألفًا و894 شخصًا، بينهم 74 ألفًا و387 حالة نشطة، وتوفي 3956 أشخاص.