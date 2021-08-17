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ليبيا.. تسجيل 2276 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الثلاثاء، تسجيل 2276 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1387 شخصًا، وتسجيل 23 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 541 إصابات و366 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 12 حالة وفاة.

 

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 286 ألفًا و894 شخصًا، بينهم 74 ألفًا و387 حالة نشطة، وتوفي 3956 أشخاص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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