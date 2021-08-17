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اللجنة العسكرية الليبية تطالب رئيس بعثة الأمم المتحدة بالضغط على ملتقى الحوار لإنجاز القاعدة الدستورية

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 2:20 مساءً, 17 أغسطس 2021 م

المناطق - وكالات

طالبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 ، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش ، بالضغط على ملتقى الحوار السياسي لإنجاز القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقررة في موعدها أو الانتقال إلى مقترح بديل.
وذكرت اللجنة في رسالة وجهتها إلى كوبيش ، أن ملتقى الحوار السياسي فشل في إنجاز مهمته من خلال وضع القاعدة الدستورية للوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل ، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وعرقلة عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
وأشارت لجنة 5+5 في رسالتها إلى استمرارها في القيام بواجباتها ومهامها في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على تماسكه وثباته، وآخرها فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا.

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