اللجنة العسكرية الليبية تطالب رئيس بعثة الأمم المتحدة بالضغط على ملتقى الحوار لإنجاز القاعدة الدستورية

المناطق - وكالات

طالبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 ، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش ، بالضغط على ملتقى الحوار السياسي لإنجاز القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقررة في موعدها أو الانتقال إلى مقترح بديل.

وذكرت اللجنة في رسالة وجهتها إلى كوبيش ، أن ملتقى الحوار السياسي فشل في إنجاز مهمته من خلال وضع القاعدة الدستورية للوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل ، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وعرقلة عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأشارت لجنة 5+5 في رسالتها إلى استمرارها في القيام بواجباتها ومهامها في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على تماسكه وثباته، وآخرها فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا.