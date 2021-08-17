شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف وفيضانات تضرب شمال إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت عواصف شديدة شمال إيطاليا مجددا، في حين مازالت حرائق الغابات مستعرة بالجنوب. وجاء في تغريدة لقطاع الاطفاء اليوم الثلاثاء أن الأشجار تساقطت والمجاري المائية تحولت لفيضانات في منطقة ساوث تيرول.

ومازال الدفاع المدني يحث المواطنين في بلديات ارنتال وبفليرش على البقاء في المنازل وتجنب المياه المتدفقة. وسجلت هيئة الارصاد في ساوث تيرول هطول نحو 86 لترا من الأمتار لكل متر مربع خلال 24 ساعة.

وقد تحركت العواصف إلى مناطق فينيتو وفرولي وفينزيا جيوليا ولومباردي وإيميليا-روماجنا. ووفقا للمعلومات المتاحة، فقد تم استدعاء أفراد قطاع الاطفاء 570 مرة بسبب الطقس.