شكرا لقرائتكم أفغانستان وطالبان تركيا: نجري مباحثات مع كل الأطراف الأفغانية بما فيها طالبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رأت تركيا، الثلاثاء، أن الرسائل التي وجهتها "طالبان" منذ سيطرتها على السلطة في كابل كانت "إيجابية"، مضيفة أنها تجري محادثات مع جميع الأطراف الأفغانية بما فيها الحركة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي "نرحب بالرسائل التي وجهتها حركة طالبان حتى الآن إلى الأجانب والبعثات الدبلوماسية أو إلى شعبها أيضا. نأمل أن تُترجم ذلك في أفعالها".

عناصر لطالبان بالقرب من مطار كابل

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وتنظر بشكل إيجابي إلى رسائل الحركة منذ سيطرتها على البلاد.

وفي مؤتمر صحافي في العاصمة الأردنية عمّان، قال جاويش أوغلو إن أنقرة ستواصل المحادثات مع الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين حول أمن مطار كابول، وعملية انتقال السلطة في أفغانستان. وأضاف أن رحلات الإجلاء ستستمر مع تأمين المطار.

وألغت تركيا أمس الاثنين، خططها لتولي السيطرة على المطار بعد انسحاب حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق، حث زعيم المعارضة التركية كمال كيلتشدار أوغلو حكومة بلاده على سحب جميع قواتها ورجال الشرطة من أفغانستان على الفور.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري في تغريدة نشرها بوقت متأخر ليل الاثنين-الثلاثاء: "أنا أدعو الحكومة إلى سحب جنودنا ورجال الشرطة من أفغانستان. إن قواتنا تخدم فقط مصالح شعبنا".

تصريحات كيلتشدار أوغلو تأتي بعد سيطرة حركة طالبان على كابل وأغلب مناطق أفغانستان، ما تسبب في حالة من الذعر والفوضى في العاصمة.

وفي تصريحات سابقة، كان كيلتشدار أوغلو قد قال: "لن نضحي بقواتنا حيث فر الآخرون دون النظر إلى الوراء".

وأضاف أن "الوعود الشخصية المقدمة على طاولات غير رسمية ليس لها أي صلاحية".

وتنشر تركيا قرابة 500 جندي في مطار كابل الدولي، وتجري محادثات مع الولايات المتحدة لاستمرار هذه المهمة بعد انسحاب جميع قوات حلف "الناتو" من أفغانستان.