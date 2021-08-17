شكرا لقرائتكم أفغانستان وطالبان زعيم تركي معارض يطالب بسحب فوري للجنود الأتراك من أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حث زعيم المعارضة التركية كمال كيلتشدار أوغلو حكومة بلاده على سحب جميع قواتها ورجال الشرطة من أفغانستان على الفور.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري في تغريدة نشرها بوقت متأخر ليل الاثنين-الثلاثاء: "أنا أدعو الحكومة إلى سحب جنودنا ورجال الشرطة من أفغانستان. إن قواتنا تخدم فقط مصالح شعبنا".

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تصريحات كيليتشدار أوغلو تأتي بعد سيطرة حركة طالبان على كابل وأغلب مناطق أفغانستان، ما تسبب في حالة من الذعر والفوضى في العاصمة.

عناصر من طالبان في محيط مطار كابل

وفي تصريحات سابقة، كان كيلتشدار أوغلو قد قال: "لن نضحي بقواتنا حيث فر الآخرون دون النظر إلى الوراء". وأضاف أن "الوعود الشخصية المقدمة على طاولات غير رسمية ليس لها أي صلاحية".

ولفت كيليتشدار أوغلو إلى أن الغرب سوف يتعامل على الأرجح مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لتجنب خطر تدفق اللاجئين الجدد من أفغانستان" إلى أوروبا، ولذا فالغرب "يفضل فوزه في الانتخابات المقبلة" في تركيا.

وتابع: "لن نسمح بذلك. عليه أن يأخذ موافقة الشعب قبل المفاوضات مع الغرب، دعونا نذهب إلى صناديق الاقتراع".

وتنشر تركيا قرابة 500 جندي في مطار كابل الدولي وتجري محادثات مع الولايات المتحدة لاستمرار هذه المهمة بعد انسحاب جميع قوات حلف "الناتو" من أفغانستان.