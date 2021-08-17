شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش الخميس القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر يناير 2021 وحتي إبريل 2021 ، يوم الخميس القادم الموافق 19 أغسطس 2021، مضيفة أنه سيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي أرسلت بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية الثلاثاء 10 أغسطس 2021 .