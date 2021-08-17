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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل تدريب الأعضاء الجدد

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القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة التدريب والتطوير بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأسبوع الثاني من تدريب الأعضاء الجدد، وشهد هذا الأسبوع، تدريبات المهارات الشخصية التي تعد جزءا من البرنامج التدريبي الشامل للأعضاء الجدد، حيث تتكامل فيه المهارات السياسية، والشخصية، والإدارية، والبحثية، لتحقيق أعلى استفادة للمتدربين.

وتنوعت الموضوعات لتشمل عددا من المهارات الشخصية اللازمة لإعداد كوادر سياسية، بدأ اليوم الأول النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، بتدريب عن "فن صناعة واتخاذ القرار" والكابتن أحمد مشعل عضو التنسيقية، في محور إدارة الأزمات.

وشارك النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، في اليوم التالي بتدريب بعنوان "البروتوكول ومهارات التنظيم"، كما قدمت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب تدريبا بعنوان "مهارات التفاوض" وقدم الكابتن محمد الصعيدي عضو التنسيقية تدريباً بعنوان "مهارة إدارة الوقت".

واختتمت تدريبات الأسبوع بمشاركة مصطفى كريم عضو التنسيقية، بتدريب عن "الذكاء الاجتماعي"، والنائب علاء الدين مصطفي عضو مجلس الشيوخ بتدريب بعنوان "فن التواصل" وأحمد السيد يحيي عضو التنسيقية بتدريب بعنوان "الثقة بالنفس".

وتقدم لجنة التدريب والتطوير بالشكر للزملاء في لجنة التنظيم بالتنسيقية، على دعمهم المستمر في تنظيم العملية التدريبية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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