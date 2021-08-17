26 سفينة إجمالي حركة التداول بميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 26 سفينة، تزامنًا مع انتعاشة في حركتي الوارد والصادر من البضائع، اليوم الثلاثاء.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 3900 طن رمل و3800 طن مولاس، و17391 طن فوسفات و2259 طن بودرة جبس.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 21 ألف طن ذرة و1392 طن خشب زان، و770 طن حديد و3786 طن فول صب، و3729 رأس ماشية.

ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 6845 طنًا، كما غادر قطار مكون من 25 عربة، متجهًا إلى بني سويف.