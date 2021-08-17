عدد محافظ المحمول الإلكترونية يقفز إلى 16.3 مليون في النصف الأول من العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

ارتفع إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية التابع لشركات المحمول لتصل إلى 16.3 مليون محفظة على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 14.1 مليون محفظة في الفترة المقارنة من 2020.

جاء ذلك في تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن النصف الأول لعام 2021 (الفترة من يناير إلى يونيو 2021) الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول.

وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات، بلغ عدد العمليات المنفذة عبر المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول 81 مليون معاملة إلكترونية، وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب التالي: فودافون 65%، أورانج 20%، اتصالات 11%، وي 4%.

وأظهر تقرير تنظيم الاتصالات زيادة عدد المعاملات الإلكترونية التي نفذت باستخدام المحافظ بنسبة 175%، حيث بلغت 81 مليون عملية إلكترونية .بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بـ 29.5 مليون عملية إلكترونية بالنصف الأول لعام 2020.

وزاد عدد عمليات التحويل من محفظة إلكترونية إلى أخرى بنسبة 300%، حيث بلغت 35.2 مليون عملية بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بـ 8.8 مليون عملية بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 1203 جنيهات.

وارتفع عدد عمليات الإيداع بنسبة 109%، حيث بلغت 13.8 مليون عملية إيداع بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بـ 6.6 مليون عملية إيداع بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 1580 جنيهًا.

فيما زادت عدد عمليات السحب بنسبة 132%، بحسب التقرير، حيث بلغت 10.2 مليون عملية سحب بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بـ 4.4 مليون عملية سحب بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 1965 جنيهًا.

وارتفعت عمليات شحن الرصيد (محمول / إنترنت) باستخدام المحافظ الإلكترونية بنسبة 93%، حيث بلغت 16.4 مليون عملية شحن رصيد بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بـ 8.5 مليون عملية شحن رصيد بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 43 جنيهًا.

وزادت عمليات المدفوعات الأخرى (والتي تشمل سداد فواتير المرافق وتحويل المرتبات والحوافز وسداد نفقة المطلقات والتبرعات والتسوق الإلكتروني والادخار والإقراض الريفي) بنسبة 323%، حيث بلغت 5.5 مليون عملية بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بـ 1.3 مليون عملية بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 175 جنيهًا.