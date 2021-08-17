بعد سيطرة طالبان على كابل .. مراسلة “سي إن إن” تظهر بالحجاب عل شاشة التلفزيون

اسماعيل عبد الحي - ظهرت مراسلة قناة “سي إن إن” التلفزيونية الأمريكية، كلاريسا وورد، اليوم الاثنين، مرتدية الحجاب أثناء تغطيتها الإعلامية لحالة الشارع الذي تقع فيه السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية، كابول، بعد سيطرة “طالبان” على البلاد.

وعلّقت كلاريسا وورد بأن مسلّحي حركة “طالبان” (المحظورة في روسيا الاتحادية) قاموا بالسيطرة على البلاد وعلى العاصمة الأفغانية التي تضم حوالي 6 ملايين شخص في ظرف ساعات فقط، هم يبتسمون بنصرهم في شوارع كابول.

وقالت: “هذه نظرة لم أكن صراحة أتوقع أنني سأراها أبدا، عدد من مسلحي ومقاتلي “طالبان” وخلفنا مباشرة السفارة الأمريكية”.