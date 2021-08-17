أوامر من طالبان لمقاتليها: لاحترام الأجانب في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

قال مسؤول كبير في حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، إن الحركة أمرت مقاتليها بالحفاظ على الانضباط، وعدم دخول أي مبان دبلوماسية، أو اعتراض أي سيارات تابعة لسفارات، كما طلبت من المواطنين الذهاب إلى أعمالهم كالمعتاد.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: ”صدرت أوامر لأعضاء طالبان على كافة المستويات، بضمان احترام وجود أي بلد في أفغانستان“، وفقًا لما ذكرته ”رويترز“ .

وأصدرت حركة طالبان، الثلاثاء، ”عفوًا عامًا“ عن كل موظفي الدولة، داعية إياهم إلى معاودة العمل، وذلك بعد يومين من استيلائها على السلطة في أفغانستان.

وقالت الحركة في بيان: ”صدر عفو عام عن الجميع، لذا، يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة“.

وكانت حركة طالبان، قد أكدت في وقت سابق، أن ليس لديها أي مشكلة مع أحد، وذلك في تعليقها على مشاهد حشود المواطنين في مطار كابول، الذين يحاولون الهرب من البلاد.