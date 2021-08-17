قانون جديد في الصين.. هذا عدد الأطفال المسموح إنجابهم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يبحث المشرعون الصينيون مسودة تعديل قانون سيسمح لكل زوجين بإنجاب 3 أطفال، وهي خطوة قانونية رئيسية لإضفاء الشرعية على سياسة جديدة لإنجاب 3 أطفال.

وتلغي مسودة تعديل القانون التدابير التقييدية ذات الصلة، بما فيها غرامات مفروضة على الأزواج الذين ينتهكون القانون لإنجاب عدد أكثر من الأطفال مما هو مسموح به.

كما تقترح تدابير داعمة لتغيير السياسة، بما فيها استكشاف الإجازة وإنشاء المزيد من مرافق الحضانة في المجتمعات السكنية والأماكن العامة وأماكن العمل.

وتم سن القانون بشأن السكان وتنظيم الأسرة في عام 2002 وتم تنقيحه في عام 2015، في حين تم تنفيذ سياسة الطفلين في الصين بشكل كامل، بحسب “شينخوا”.