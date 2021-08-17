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طالبان تدعو النساء إلى الانضمام لحكومتها

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

النساء في أفغانستان

أفادت وكالة أسوشيتيد برس نقلا عن عضو لجنة طالبان الثقافية إنام الله سمنغاني، بأن حركة طالبان دعت النساء اليوم الثلاثاء إلى الانضمام إلى الحكومة المستقبلية.

وقال سمنغاني إن “الإمارة الإسلامية، وهو الاسم الذي تستخدمه طالبان لوصف حكمها بأفغانستان، لا تريد أن تكون النساء ضحايا. يجب أن تكون في الهيكل الحكومي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية”.

وكانت حركة طالبان، (المحظورة، والمدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا) سيطرت بشكل كامل على البلاد الأحد الماضي، بحسب “اسوشيتتد برس”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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