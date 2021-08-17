أفغانستان.. مذيعات الأخبار يواصلن عملهن عبر الشاشات دون اعتراض طالبان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2021 12:10 مساءً

أعلن ميراكا بوبال، رئيس قسم الأخبار في قناة TOLOnews الأفغانية، أن مذيعات القناة يواصلن القيام بعملهن عبر تقديم نشرات الأخبار، وسط مخاوف على حقوق المرأة في ظل حكم طالبان.

وكتب بوبال عبر صفحته الخاصة على “تويتر”: “لقد استأنفنا اليوم الثلاثاء، البث مع مذيعات”.

ووفق ما أظهرت مقاطع فيديو، فقد واصلت القناة التلفزيونية الأفغانية Tolo News البث مع مذيعات، ولم يبد ممثلو حركة طالبان (المحظورة، والمدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا) أي اعتراضات.

وتظهر في مقطع الفيديو هذا، الإعلامية الأفغانية بهشتا أرغاند تجري مقابة مع مولوي عبد الحق حمد، وهو عضو مقرب من الفريق الإعلامي لطالبان، حول الوضع في كابل وعمليات البحث من منزل إلى منزل في المدينة.