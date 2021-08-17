شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان .. تصاعد دخان من محطة نووية للمرة الثانية خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت صافرات الإنذار ضدر الحرائق في محطة هاماوكا النووية بمقاطعة شيزوكا، وسط اليابان، اليوم الثلاثاء.

وأكدت الشركة القائمة على تشغيل المحطة وجود دخان داخل أحد المباني، للمرة الثانية في غضون أسبوع داخل المحطة المتوقفة عن العمل حاليا.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن شركة تشوبو للطاقة الكهربائية، قالت بعد الحادث الذي وقع الساعة 0515 صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي في المبنى الذي يضم توربين المفاعل رقم 5 بالمحطة إنه لم يتم تأكيد أي تسرب لمواد المشعة خارج المحطة.

وجرى إخطار محطة إطفاء محلية بعد أن أكد عامل وجود دخان. ومع ذلك، قالت الشركة إن عملية تفتيش في الموقع أجرتها سلطات مكافحة الحرائق خلصت إلى عدم وجود حريق.

ووفقا للمحطة النووية، انطلقت صافرات الإنذار في الطابقين الثاني والثالث من المبنى المكون من أربعة طوابق بمستويين تحت الأرض. وقالت الشركة يوم الخميس الماضي إن حريقا اندلع بالمحطة ونجم عنه انبعاث دخان من سلك كهربائي.