بالفيديو.. طائرة روسية تحترق اثناء التحليق قبل أن تسقط وتتحطم

وقالت شركة يونايتد إيركرافت كوربوريشن، إن طائرة نقل عسكرية من صنعها تحطمت خلال رحلة تجريبية في منطقة موسكو اليوم الثلاثاء، وعلى متنها ثلاثة أفراد.

ونقلت وكالات محلية عن مصدر: "تحطم النموذج الأولي لطائرة من طراز إيل-112 في، خلال رحلات في مقاطعة موسكو".



وبدورها، قالت شركة الطائرات المتحدة: "إن بطل روسيا نيكولاي كويموف كان قائد طاقم الطائرة التي تحطمت".