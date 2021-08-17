فرق الإطفاء تكافح حريق غابات ضخما في جنوب فرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كافح رجال الإطفاء الفرنسيون اليوم الثلاثاء لإخماد حريق غابات ضخم في منطقة فار السياحية في جنوب البلاد وسط رياح قوية، بينما أخلت السلطات مخيمات في الموقع.



واجتاحت موجات حر شديد أجزاء كثيرة من منطقة البحر المتوسط في الأسابيع الماضية، حيث أثارت حرائق الغابات التي استعرت من إسبانيا وصولا إلى تركيا تساؤلات بشأن ارتفاع درجة حرارة الأرض ومدى الاستعداد لمواجهة ذلك.

وحثت السلطات الفرنسية السكان على الابتعاد عن الحريق، الذي شب في قرية جونفارو على بعد نحو 50 كيلومترا غربي بلدة سان تروبيه في منطقة الريفييرا، وكذلك مواقع أقرب إلى الساحل منها لا كروا فالمير وجريمو.

وتحاول طائرات محملة بالمياه و900 من رجال الإطفاء إخماد الحريق الذي بدأ في وقت متأخر أمس الاثنين.

وقال مكتب رئيس بلدية فار إن الحريق أتى على 12350 فدانا حتى الآن.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إنه سيزور جونفارو، مضيفا أنه سيتم إرسال أي تعزيزات مطلوبة.