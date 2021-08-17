شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف للنائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب بدائرة بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دائما على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلها والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، ومن بين هؤلاء النواب النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى كان له نشاط ملموس خلال الأيام الماضية في دائرته.

حرص النائب عمرو عزت خلال الأيام الماضية على تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للاستماع لمطالب أهالى دائرته، حيث التقى خلال الأسبوع الجارى بعدد من أهالى بولاق الدكرور للاستماع لطلباتهم، كما التقى عدد من أهالى منطقة كفر طهرمس و استمع الى مطالبهم و شكواهم .

يأتى ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم.