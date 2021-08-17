شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. طائرة تشحن مئات الأفغان للهروب من كابل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتربت عملية إجلاء مفاجئة، قامت بها طائرة شحن عسكرية أميركية، تستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ 30 سنة تقريبا، ومخصصة أصلا لنقل 150 راكبا جلوسا مع معداتهم، من ضرب رقم قياسي لأكبر عدد من الأشخاص تم نقلهم مرة واحدة بأي نوع من الطائرات في التاريخ.

وتمكنت الطائرة المعروفة باسم C-17 Globemaster من نقل 640 أفغانيا مرة واحدة، ممن يظهر بعضهم في صورة نشرتها "العربية.نت" نقلاً عن موقع إخباري أميركي، ذكر أنه كان ينقصها 31 راكبا فقط لتضرب الرقم القياسي العالمي، إلا أن هدفها لم يكن تحطيم أرقام قياسية، بل إنقاذ أكبر عدد من الأفغان من براثن طالبان ومقاتليها المقبلين بتطرفهم للسيطرة مساء ذلك اليوم على العاصمة ومطارها.