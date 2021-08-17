شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات أممية : أفغانستان أصبحت مكانا صعبا للعيش بالنسبة للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مفوضية اللاجئين: مئات الآلاف من الأفغان تشردوا جراء المعارك

• الأمم المتحدة: تقارير عن انتهاكات بحق النساء في أفغانستان بعد سيطرة طالبان

قالت مفوضية اللاجئين إن هناك مئات الآلاف من الأفغان تشردوا جراء المعارك ، وندعو لتوفير الحماية لطالبي اللجوء ، ونحذر من انتهاكات حقوق النساء ضد المدنيين في أفغانستان.. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمنظمات تابعة للأمم المتحدة بشأن أفغانستان.

وأكدت اليونيسف أن أطفال تعرضوا للإصابة في أفغانستان جراء القتال، وهناك 550 طفلا قتلوا وأصيبوا في أفغانستان جراء القتال الأخير ، مؤكدة أن أفغانستان أصبحت مكانا صعبا للعيش بالنسبة للأطفال.

وأوضحت اليونيسف أنها ملتزمون بمواصلة تقديم الخدمات لأطفال أفغانستان ، مؤكدة أن النساء والأطفال في أفغانستان يدفعون الثمن الأكبر.

وأقالت الأمم المتحدة أنه على طالبان الالتزام باحترام حقوق الإنسان في أفغانستان، موضحة أن هناك تقارير عن انتهاكات بحق النساء في أفغانستان بعد سيطرة طالبان ، ودعت المجتمع الدولي لتقديم الدعم للأفغان الذين يتعرضون للخطر.

فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن أفغانستان تعاني أصلا من تدهور الأوضاع الصحية ، وعمليات التطعيم ضد كورونا تأثرت كثيرا في أفغانستان