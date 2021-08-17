شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تمدد طوارئ كورونا حتى 12 سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة اليابانية في وقت متأخر من أمس الاثنين تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة لمواجهة فيروس كورونا حتى 12 سبتمبر المقبل، بدلا من انتهاء العمل بها نهاية الشهر الحالي كما كان مقررا في السابق.

وفي ظل استمرار ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس، سوف تستمر حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو الماضي في طوكيو وأوساكا وأوكيناوا وثلاث مقاطعات أخرى.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا للصحفيين بعد لقاء وزراء أخرين" ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس وصل لمستويات مرتفعة مقلقة".

وأضاف أن قرار التمديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الثلاثاء، مضيفا أن تعزيز وحدات الرعاية بالمستشفيات يمثل " أولوية، مضيفا أنه يتم هاتفيا متابعة الأشخاص الذين ينتظرون في المنازل لكي يتم نقلهم للمستشفى