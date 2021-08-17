انت الان تتابع خبر الداخلية تصدر تنويها هاما الى منتسبيها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اصدر مدير عام ادارة الموارد البشرية في وزارة الداخلية اللواء الركن رحيم هاشم المحمداوي، اليوم الثلاثاء، تنويها هاما الى منتسبي الوزارة بشأن الاوامر الادارية الخاصة بالتعيين.