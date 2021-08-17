تحطم طائرة نقل عسكرية في موسكو ومقتل طاقمها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام روسية إن نسخة تجريبية لطائرة النقل العسكرية "إيل-112 في" تحطمت أثناء التحليق في مقاطعة موسكو اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن شركة "الطائرات الموحدة" الروسية نبأ سقوط الطائرة أثناء هبوطها على بعد حوالي 1.5 كم من مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.



وأشارت إلى أن 3 أشخاص كانوا على متن الطائرة وجميعهم لقوا مصرعهم في الحادث، فيما يجري تحري تفاصيل الحادث وأسبابه.

من جانبه، قال مصدر وكالة "نوفوستي" إنه وفقا للبيانات الأولية وقعت الكارثة بسبب اندلاع حريق في محرك الطائرة.



وطائرة النقل الروسية الخفيفة "إيل-112 في" تخصص لنقل حمولات تقل عن 5 أطنان من البضاعة أو أفراد الجيش أو الأسلحة والمعدات الحربية بمختلف أنواعها.