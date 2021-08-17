الإمارات تؤكد ضرورة تحقيق الاستقرار بشكل عاجل في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الإمارات، الثلاثاء، متابعتها عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة بأفغانستان، مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن بشكل عاجل.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عن أملها في أن تعمل الأطراف الأفغانية على بذل كافة الجهود لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار في أفغانستان.

وسادت حالة من الفوضى في مطار العاصمة الأفغانية، كابول، بعد سيطرة الحركة على أفغانستان وفرار رئيس البلاد أشرف غني للخارج.

وتداول ناشطون مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي قالوا إنها من مطار كابول تظهر حالة كبيرة من الفوضى والزحام الشديد.

وبعد نحو 3 أشهر من بدء انسحاب القوات الدولية، وصلت "طالبان" إلى العاصمة الأفغانية كابول، الأحد، فيما فرّ الرئيس أشرف غني من البلاد، تاركاً السلطة عمليّاً للحركة.

وحمل الرئيس الأمريكي جو بايدن، القيادة الأفغانية مسؤولية انهيار وسقوط أفغانستان في يد حركة طالبان.

وقال الرئيس الأمريكي، في كلمة له بشأن الأوضاع في أفغانستان، إن "القيادة الأفغانية فرت من البلاد وتركت السلطة لطالبان".