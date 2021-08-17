قوات تركية تستهدف محطة كهرباء تل تمر السورية بالقذائف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهدفت قوات تركية، الثلاثاء، محطة كهرباء تل تمر بمحافظة الحسكة السورية بالقذائف، ما أدى لإلحاق أضرار مادية بها.

وخلال ليل الإثنين تبادلت القوات التركية والفصائل الموالية وقوات سوريا الديمقراطية "القصف" في ريف تل تمر.

وسقطت قذائف على قرية عصفورية البعيدة عن خط المواجهات جنوب تل تمر والدرارة.

ووقعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، شمال غرب تل تمر.



ولا تزال حركة النزوح من قرى تل تمر مستمرة، وأصبحت معظم القرى خالية من سكانها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد وثق مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا من أبناء إدلب، قنصًا برصاص قوات سوريا الديمقراطية على محاور نبع السلام.

وتزامنا مع ذلك، قصفت المدفعية التركية قرية الدردارة والطريق الذي يربط بلدة تل تمر مع القامشلي.

واستعملت القوات التركية قذائف الهاون في استهداف قوات سوريا الديمقراطية، دون الحديث عن سقوط قتلى.

وسبق أن نفذت القوات التركية قصفا بالمدفعية الثقيلة على ريف تل تمر، في 14 أغسطس/آب الجاري، حيث سقطت القذائف في قرى الدردارة وقبور قراجنة والمسلطة.

