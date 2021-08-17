شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير ألماني يتوقع مغادرة 5 ملايين أفغاني لبلادهم بسبب حركة طالبان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أشارت توقعات وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إلى أن ما يتراوح بين 300 ألف و 5 ملايين أفغاني آخر سيغادرون بلادهم بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة.



جاء ذلك في كلمة للوزير أمام رؤساء الكتل البرلمانية مساء الاثنين.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الإثنين، تقديم مساعدات سريعة للدول المجاورة لأفغانستان لصد اللجوء صوب أوروبا.

وفي مؤتمر صحفي عن تطورات الوضع في أفغانستان، قالت ميركل في برلين: "لهذا السبب فإن المهم بالدرجة الأولى، أن نساعد الدول المجاورة التي قد يقصدها اللاجئون الأفغان".