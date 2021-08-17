«إصابة طيار وزميله» .. إسقاط طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الأفغانستاني

الشارقة - اميمة ياسر - أسقطت منظومة الدفاع الجوي الأوزبكستاني، أمس الاثنين، طائرة تابعة للقوات الجوية الأفغانية أثناء محاولتها تخطي الحدود الجوية.

وصرحت وزارة الدفاع الأوزبكستانية لوكالة "سبوتنيك"، بأنه: "في الخامس عشر من أغسطس الجاري، في منطقة شيرآباد بمقاطعة شورهندار، قامت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الأوزبكستانية بقمع محاولة عبور غير قانوني للحدود الجوية لأوزبكستان بواسطة طائرة عسكرية أفغانية".

وأكد مصدر في مستشفى ترميز في العاصمة الأوزبكستانية أنه تم نقل جنديين أفغانيين اثنين كانا على متن طائرة القوات الجوية الأفغانية التي سقطت في أوزبكستان إلى المستشفى وحالتهما خطيرة.

وقال موظف في المركز الطبي: "استقبلنا طيارين من طائرة أفغانية تحطمت أمس.. تم نقلهما إلى العناية المركزة وهما في حالة خطيرة".

وشهدت العاصمة الأفغانية، كابول، يوم أمس الأحد، حالة من الفوضى بعدما سيطرت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا الاتحادية) على معظم المدن الكبيرة بالبلاد وسيطرت على العاصمة كابول.