شكرا لقرائتكم خبر عن طارق رضوان: مصر قدمت نموذجا متفردا فى مواجهة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت باعتراف العالم كله فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلي أن مصر قدمت نموذجاً متفرداً للعالم كله فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قائلا: منذ عام 2016 لم تشهد مصر ظاهرة مراكب الموت.

وقال رضوان، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه وفقًا لما جاء في بيانات مراقبة الحدود في أوروبا فإنه لم تخرج سفينة واحدة لهجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ عام 2016، وهذا دليل قاطع على نجاح مصر في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتراف العالم كله، مؤكدا إشادة المؤسسات الدولية خاصة العاملة فى مجال الهجرة بهذه التجربة ونجاحها.

وأضاف طارق رضوان، أن مصر بها أكثر من 6 ملايين أجنبي، بينهم من لديه وضعية اللاجئ ومن يطمحون في وضعية اللاجئ، وأنّ اللاجئين السوريين لهم وضع خاص بإقامتهم في مصر، وجميع هؤلاء اللاجئين يتم التعامل معهم من الدولة المصرية كانهم من المصريين، وهذا دليل على أن مصر تحترم وترسخ مبدأ المواطنة واحترام حقوق الإنسان وتمتع جميع من يعيشون على أرضها بجميع حقوقهم خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد للعالم كله أن جميع من أتوا إلى مصر هم ضيوف لديها.

ولفت النائب طارق رضوان، إلي أن العالم كله على وعى وإدراك كاملين بأن المهاجر غير الشرعي في مصر لم يتم وضعه في ملاجئ أو معسكرات بل يتحرك في حرية تامة، إذ إنّ القانون 82 لعام 2016 يجرّم تهريب المهاجرين، لكن لا يوقع عقوبات على المهاجر ذاته، إلا إذا اقترف جرمًا يعاقب عليه القانون المصري.

وأكد رضوان احتضان مصر جميع اللاجئين الذين انخرطوا داخل المجتمع المصري، ونجحوا في العيش بكرامة، وأصبح عدد منهم يمتلك مشروعات استثمارية مهمة داخل مصر، كما أنهم اصبحوا يتمتعون حتى بجميع المبادرات الانسانية، وفى مقدمتها المبادرات الصحية التى يطلقها الرئيس السيسى.