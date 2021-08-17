محافظ المنيا يتفقد مركزي التطعيم بلقاح كورونا في ديرمواس وملوي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، مركز اللقاح بمستشفى ديرمواس المركزي، ومركز اللقاح الخاص "بالمسافرين"، بملوي؛ لمتابعة آليات سير العمل، وتيسير الإجراءات، وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين.

رافق المحافظ، خلال الجولة المهندس خيري مرسي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، وأحمد السايس، رئيس مدينة ملوي.

وقال المحافظ، إن التوسع في توفير اللقاحات، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، بمنافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم، وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ما يساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على الجميع، إذ وجّه بتوفير عدد أكبر من الفرق الطبية بمركز اللقاح الخاص بالمسافرين، لسرعة انجاز الإجراءات، مشددًا على تواجد العاملين بالمراكز حتى إعطاء جميع المتواجدين اللقاح.