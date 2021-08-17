محافظ المنيا يتفقد مركزي التطعيم بلقاح كورونا في ديرمواس وملوي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، مركز اللقاح بمستشفى ديرمواس المركزي، ومركز اللقاح الخاص "بالمسافرين"، بملوي؛ لمتابعة آليات سير العمل، وتيسير الإجراءات، وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين.
رافق المحافظ، خلال الجولة المهندس خيري مرسي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، وأحمد السايس، رئيس مدينة ملوي.
وقال المحافظ، إن التوسع في توفير اللقاحات، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، بمنافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم، وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ما يساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.
وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على الجميع، إذ وجّه بتوفير عدد أكبر من الفرق الطبية بمركز اللقاح الخاص بالمسافرين، لسرعة انجاز الإجراءات، مشددًا على تواجد العاملين بالمراكز حتى إعطاء جميع المتواجدين اللقاح.