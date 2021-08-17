بعد 20 يومًا من البحث.. العثور على جثة طفل "المطاعنة" بمياه النيل في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

عثر أهالي قرية بين الجبلين بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، على جثة طفل لقي مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل، بمنطقة ميناء قرية وابورات المطاعنة.

كان اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من مركز شرطة إسنا، بغرق الطفل"عمر.م.ب"، 12 عامًا، يقيم بقرية أصفون المطاعنة، التابعة لإسنا، أثناء استحمامه بمياه نهر النيل، هربًا من حرارة الجو.

انتقل لمكان البلاغ كًل من إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، والعميد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت، والنقيب طلعت صلاح مدير المسطحات المائية بإسنا، وبعد 20 يومًا من البحث، جرى انتشال جثة الغريق، ونقل جثمانه إلى مستشفى إسنا تحت تصرف النيابة العامة.