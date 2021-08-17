فيسبوك يصنف طالبان "جماعة إرهابية" ويحذف المحتوى الداعم لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (بي بي سي):

قالت شركة فيسبوك إنها تعتبر حركة طالبان منظمة إرهابية، وإنها حظرت المحتوى الذي يدعم الجماعة من على منصة التواصل الاجتماعي.

وقالت إدارة الموقع إنها خصصت مجموعة من الخبراء الأفغان لمراقبة وحذف الروابط المرتبطة بالحركة التي باتت تسيطر على أغلب المناطق في أفغانستان.

وشددت الشركة على أن سياستها تنطبق على جميع المواقع التابعة لها مثل انستجرام وتطبيق واتساب.

ويأتي هذا في ظل التقارير التي تتحدث عن استخدام طالبان لتطبيق واتساب للتواصل.

وقالت فيسبوك لبي بي سي سي إنها ستقوم باتخاذ إجراءات في حال ما اكتشفت أن هناك حسابات على التطبيق تابعة للحركة المتشددة.