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بايدن يخصص 500 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الأفغان

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ابوظبي - سيف اليزيد - خصص الرئيس الأمريكي جو بايدن ما يصل إلى 500 مليون دولار لتلبية "الاحتياجات الطارئة غير المتوقعة للاجئين والنازحين وضحايا النزاع وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر نتيجة للوضع في أفغانستان".
وقال بايدن في مذكرة موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونشرها البيت الأبيض: "من المهم للمصلحة الوطنية تقديم المساعدة بمبلغ لا يتجاوز 500 مليون دولار من صندوق مساعدة اللاجئين والهجرة الطارئة في 
الولايات المتحدة".
وفي المذكرة، قال بايدن لبلينكن إنه "مخول وموجه لإحالة هذا القرار إلى الكونجرس". 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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