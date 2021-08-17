الخارجية الألمانية: نجحنا في إجلاء 7 أشخاص فقط على متن طائرتنا الليلة الماضية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 25 دقيقة

أفادت وزارة الخارجية الألمانية بأن الطائرة التابعة للقوات الجوية الألمانية التي تمكنت الليلة الماضية من الهبوط بعد عدة محاولات في مطار كابل، أقلعت وعلى متنها 7 أشخاص فقط.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء: “يمكننا التأكيد أنه تم في الليل إجلاء 7 أشخاص من كابل”.

وأضاف: “بسبب الفوضى والمناوشات المنتظمة عند نقاط التفتيش وفي ظروف غياب حماية الجيش الألماني لم نتمكن من ضمان دخول المواطنين الألمان الآخرين والشخصيات الأخرى الذين كانت أسماؤهم ضمن قوائم الإجلاء، إلى المطار”.

واستولت حركة “طالبان” (المحظورة، المدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا) على البلاد يوم الأحد وأعلنت عن “إنهاء الحرب” في أفغانستان، بينما غادر الرئيس أشرف غني الأراضي الأفغانية.