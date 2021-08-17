روسيا: الغرب خوّفنا من أن “طالبان” سيأكلون النساء لكنهم فتحوا مدارس للبنات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

كشف السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف عن انطباعاته للساعات الأولى بعد سيطرة حركة “طالبان” على كابل، مشيرا إلى حالة من الهدوء في المدينة.

وقال السفير في تصريحات صحفية أمس الاثنين: “جاءنا عناصر من “طالبان” مدججون بالسلاح هذا الصباح، وانتشروا في محيط السفارة حتى لا يتسلل إليها أي مجنون”.

وتابع: “الحياة عادت إلى مجراها الطبيعي في المدينة. بدأت المدارس بالعمل، حتى مدارس للبنات. حاول الغرب تخويفنا من أن أنصار “طالبان” سيأكلون النساء. لم يأكلوهن، وإنما فتحوا مدارس للفتيات”.

وأشار جيرنوف إلى أنه يخطط للقيام بجولة في جميع أنحاء المدينة برفقة عناصر من “طالبان” ليرى كل شيء بأم عينه، مضيفا أن “طالبان” اقترحت اختيار أي مسار تريده السفارة لتلك الجولة.

وحسب السفير الروسي، فإن “المدينة أصبحت هادئة بشكل غير عادي.. ليس هناك انفجارات ولا إطلاق نار ولا أي شي من هذا القبيل. بات الهدوء يسود الموقف”.

وفي تصريحات أخرى اعتبر السفير أن مقاتلي “طالبان” الذين سيطروا على كابل الأحد، دخلوها كـ”أصحاب” وليس كمحتلين، وقال إن أفراد مجموعاتهم الأولى عند دخول كابل ركعوا وقبلوا أرض المدينة وأضاف: “الغزاة لا يفعلون هكذا، هم يقدمون على النهب والسطو، لكن لم يحدث شيء من ذلك. وآمل بأن يستمر الأمر على هذا النحو لاحقا”.