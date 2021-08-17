اسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية لهذا اليوم

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147.800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت صباح يوم امس الاثنين 147.950 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار.

كما انخفضت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148.250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147.250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

