انت الان تتابع خبر اسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية لهذا اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، انخفاضا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147.800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت صباح يوم امس الاثنين 147.950 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار.
كما انخفضت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148.250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147.250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.
كما انخفضت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148.250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147.250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.